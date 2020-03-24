陸媒《環球時報》24日刊登專訪美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃嚴忠指出，經過3個月抗疫行動，輿論普遍認為，新冠肺炎疫情在大陸的高峰已經過去。另一個問題這幾天擺上桌面：隨著世界多國疫情發展愈演愈烈，大陸該如何應對境外輸入性病例可能造成的疫情反撲。

黃嚴忠說，大陸預防和應對二次暴發最理想的解決方法，還是盡快研製並量產疫苗，使大部分人口藉由疫苗形成群體免疫，同時研製並量產有效的抗病毒藥物。不過，一般認為，考慮到必須有的安全和有效性，疫苗研製成功和量產至少要一年時間。

第二條路是「高築牆」，也就是建立起保護屏障。除機場海關的體溫檢測和入境後的隔離醫學觀察期等防控措施外，國內的一部分社會阻隔和防控措施，可能也不得不在一段時間內繼續維持下去。

至於一般民眾，大方向應該是逐漸恢復正常生活，畢竟像此前兩個月的生活狀態難以持續，長期下去，也會對大陸的經濟社會造成傷害。

黃嚴忠稱，在1918至1919年的「大流感」期間，曾出現過第二波、第三波疫情，且後兩波中病毒的致死率都變得比第一波更高。但新冠肺炎疫情的二次暴發或許不能簡單用人類歷史上流感大流行的經驗來理解，也沒有可以參照的現成範例。

他說，當前說新冠肺炎疫情二次暴發一般是指：由於大部分人口並未獲得免疫力，加上境外病例大量增加等因素，已被控制的局勢可能再度死灰復燃。這並非完全不可能。

黃嚴忠表示，毫無疑問，首要因素是疫情全球大流行導致的境外病例輸入風險倍增。所在國疫情嚴重或當地政府應對不足，以及「社會疏離」措施帶來的困擾，都會給更多境外人群帶來壓力，進而影響他們的選擇。

第二個影響因素是，新冠肺炎的病毒源頭始終未能找到，中間宿主也一直沒有定論。雖然現在有說法認為蝙蝠是病毒的源頭，中間宿主可能是穿山甲，但這都不是公認確定的科學結論。這個病毒到底是如何傳播到人身上的也還是未知之數。如果這些問題遲遲沒有答案，也不能排除病毒從源頭開始再一次形成反撲。

有人認為，氣溫也是一個影響因素，不過這一點目前還沒有確切答案。一般來說，病毒在氣溫較高時傳播力和活性會下降，流感及此前的SARS也都曾呈現出類似特點，但這並不意味著此次新冠病毒也會如此。而且還需要考慮到，目前疫情已在非洲、拉美等正處在夏秋季節的南半球國家傳播，這些國家不久後將迎來冬季，如果冬季疫情在這些地方大規模暴發，依然有可能輸入大陸。

(中時 )