中職爭取150人入場 鄭文燦：也許可再斟酌 13:192020/03/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，有球迷的比賽會比較有「feel」，只開放150人進場，沒什麼意思。(賴佑維攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒因應新冠肺炎疫情，決定採取開季無觀眾比賽，並最多爭取150名購買季票球迷進場。桃園市長鄭文燦表示，這個做法也許可再斟酌，如果能夠延期，有球迷的比賽會比較有「feel」，只開放150人進場，沒什麼意思。 職棒23日開會，決議4月11日開打，並爭取購買季票的球迷，最多150人進場，採取實名制、固定座位、戴口罩的方式，但要獲衛福部同意。樂天桃猿隊4月11日在桃園球場迎戰中信兄弟隊，對此市府針對職棒在空曠處開打、球迷分散坐，還需要討論防疫等措施是否周延。 (中時 ) #球迷 #職棒 #進場 #比賽 #季票 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣救市三猛藥齊下… 護盤 04:092020/03/20 財經要聞 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 防新冠肺炎疫情爆發 台北大安警分局異地辦公演練 19:262020/03/23 社會 新冠肺炎肆虐熊仔損百萬 閉關寫歌：不刷存在感 20:052020/03/23 娛樂 新冠肺炎延燒 陳建仁：疫情緩和至少還需兩個月 00:262020/03/24 政治 吳志揚 為看台爭一線生機 01:202020/03/24 運動天地 體育熱門新聞 NBA豁出去「這季一定會打完」 - 體育 東京奧運若延期1年 日本損失57億美元 - 體育 《時來運轉》新冠肺炎波及球賽 運彩緊急應變 - 體育 「疫」起挺難關！梅西、NBA球隊帶頭減薪「共體時艱」 - 體育 MLB》春訓要重打！復賽恐拖到6月 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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