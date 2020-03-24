中華職棒因應新冠肺炎疫情，決定採取開季無觀眾比賽，並最多爭取150名購買季票球迷進場。桃園市長鄭文燦表示，這個做法也許可再斟酌，如果能夠延期，有球迷的比賽會比較有「feel」，只開放150人進場，沒什麼意思。

職棒23日開會，決議4月11日開打，並爭取購買季票的球迷，最多150人進場，採取實名制、固定座位、戴口罩的方式，但要獲衛福部同意。樂天桃猿隊4月11日在桃園球場迎戰中信兄弟隊，對此市府針對職棒在空曠處開打、球迷分散坐，還需要討論防疫等措施是否周延。

(中時 )