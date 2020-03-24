為了防止境外流入造成二次疫情高峰，大陸民航局祭出強力措施。《北京日報》報導，自23日零時起，所有目的地為北京的國際航班均需從天津等12個指定的第一入境點機場口岸入境。大陸民航局表示，目的地為北京的國際航班指定第一入境點的安排及相關措施會根據疫情變化情況適時調整。

大陸民航局運行監控中心副主任孫韶華表示，北京作為國際交流中心，已成為防控境外疫情輸入的主戰場；他指出，每周有200餘班國際客運航班分別通航美國、韓國、法國、德國、西班牙等33個國家，首都機場已經成為境外疫情阻擊戰的最前線；目前，經國務院批准，五部委聯合發佈公告，決定調整目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境。

孫韶華強調，這一調整有利於嚴控境外疫情向北京持續輸入，同時，保障旅客健康跟入境效率，首都機場從20日開始實施國際航班調整，總體運行平穩；截至22日，大陸民航局共調整7個航班，後續，目的地為北京的國際航班指定第一入境點的安排及相關措施會根據疫情變化情況適時調整。

海關總署衛生檢疫司副司長宋悅謙表示，截至目前，共有4個直屬海關對11架次的入境分流航班開展了入境檢疫工作，所在地海關均嚴格開展「三查三排一轉運」，全面加強流行病學調查力度，對發現的確診病例、疑似病例、有症狀人員和密切接觸者在全部進行採樣送檢後第一時間移交地方聯防聯控機制妥善安置。

大陸移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤提醒，採取新措施後，航班首先在第一入境點機場降落，全體人員要在第一入境點辦理入境手續，經入境檢疫沒有問題後，才可乘同一航班繼續前往北京；對於不能在北京首都機場直接轉機出境的外國旅客，大路邊檢機關將做退運出境處理。

劉海濤建議，外國旅客慎重選擇首都機場直接過境轉機前往第三國的行程安排，如確需經首都機場轉機，要預留充足的轉機時間，以免錯過中轉出境的航班。

(旺報 )