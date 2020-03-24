新華社報導，大陸國家主席習近平23日晚間先後與法國總統馬克洪、埃及總統塞西、英國首相強森通電話，表達對各國新冠肺炎疫情的關切。習近平介紹大陸疫情防控形勢，強調願同各方一道加強在聯合國、20國集團等架構下協調合作，開展聯防聯控，協助發展中國家和有需要的各國加強能力，抵禦疫情衝擊。

習近平向馬克洪強調，今年1月以來，在抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時期，與馬克洪3次通話，充分體現雙方高度互信及高水準的陸法關係。他注意到法方正採取一系列積極有效防控措施。陸方願繼續向法方提供力所能及的支持和幫助。

習近平應詢介紹了陸方疫情防控的形勢，強調願同法方一道，推動有關各方加強在聯合國、20國集團等架構下協調合作，開展聯防聯控，完善全球衛生治理，幫助發展中國家和其他有需要的國家加強能力建設，抵禦疫情給世界經濟帶來的衝擊。

馬克洪表示，法方願同陸方開展雙邊衛生合作，並共同推動各方在20國集團、世衛組織等多邊框架內加強合作，攜手戰勝疫情，應對疫情給世界經濟帶來的衝擊。

兩國元首同意保持密切溝通，推動雙邊各領域交往合作，確保陸法關係繼續在高水準上向前發展，維護陸法、陸歐產業鏈、供應鏈穩定。

習近平對埃及總統塞西指出，疫情發生後，埃方對大陸抗擊疫情表達了支援。埃及當前也面臨抗擊疫情的緊迫任務，陸方願同埃方及時分享疫情資訊、防控救治經驗、醫療研究成果，提供醫療物資，支援埃方疫情防控工作，共同抗擊疫情。

塞西表示，埃方感謝陸方提供的支持和幫助，相信通過共同抗擊疫情，埃陸兩國友好關係將更加深入。埃陸是特殊友好的夥伴。他高度重視埃中關係，願同陸方共同努力，推進兩國各領域務實互利合作，加強在國際事務中的溝通協調。

習近平向強森強調，大陸政府高度重視保護海外大陸公民身體健康和生命安全。希望英方採取切實有效措施，維護好在英大陸公民特別是留學生的健康安全和正當權益。各國要在聯合國和20國集團架構內推進合作，加強資訊和經驗交流共用，加強科研攻關合作，支援世衛組織發揮應有作用。

強森表示，當前，英國疫情形勢嚴峻，正研究借鑒陸方有益經驗，採取科學有效防控措施。英方將盡力照顧好在英大陸公民特別是留學生的健康和安全。疫情當前，任何國家都不能獨善其身，各國應加強合作。英方支援世衛組織發揮重要作用，希望各方在20國集團等多邊架構內深化有關合作。陸英兩國今年將分別舉辦《生物多樣性公約》第15次締約方大會和《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會，雙方要以此為契機，推動國際社會加強衛生防疫合作。他並期疫情過後，早日訪陸。

(中時 )