近期政院調動國營事業、公股機構人士，掀起輿論關注綠營派系鬥爭。但行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前，被問到近一波人事異動，他意有所指地說，有一家做了一後很不好（指桃勤公司董事長郭榮宗），不但公司內亂，汽車還會去撞飛機，3天還撞了2次，所以把他拉下來也是剛好而已。

不僅如此，蘇貞昌也特別點名魏明谷說，過去1年來凡是講酬庸，第一個就講到魏明谷；而魏明谷才50歲出頭，路還很長，「我很愛護他，這樣對他是傷，對團業也是傷，所以我對他另作安排」

行政院長蘇貞昌日前拔除桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義、華夏航科董事長趙麟3人董座職務；同時，台水公司董事長魏明谷日前突然宣布請辭，也傳出是「被請辭」，因而讓外界質疑背後是否有綠營派系鬥爭的痕跡。

對此，蘇貞昌今天表示，最近有些國營事業與相關官股機構的董事長先後到期，他必須處理，他大可大賣人情、拉幫結派，但這不是他的風格，也不符合期待，所以在人事上他有2個原則，一個就是不排斥政治人物，因為政治人物長期經歷監督政府的歷練，有些都是很好的人才。

蘇貞昌說，像是最近有一批到期的政治人物擔任國營事業董事長，他還是給予連任；比較受外界提出講話的，大概有4個，其中3個在桃園。

蘇貞昌說，其中一個是華航的子公司，當時華航董事長告訴他說，屆期不必再派，也可以省負擔，尤其華航最近受疫情衝擊很大，高級主管已都減薪了，能省一個錢是一個錢，所以他同意了。另外有一家（指桃勤公司）做了以後很不好，不但公司內亂，而且汽車還會去撞飛機，3天還撞了2次，「所以我把他拉下來也是剛好而已。」

對於魏明谷，蘇貞昌說，「對魏明谷我是愛護他的」，所以去年請他擔任台水董事長，但1年來凡是講酬庸，第一個就講到他；而魏明谷也才50歲出頭，未來的路還很長，「我很愛護她，這樣對他是傷，對團業也是傷，所以我對他另作安排，但是他考慮之後告訴我他的爸爸年紀很大了，身體有狀況」。

蘇貞昌進一步說，因為魏明谷就職滿1周年了，也是一個圓滿，讓他專心的全時間的陪陪高齡的父親，「我覺得盡孝要及時，所以我很同意他也很感謝，就是這樣」。

對於外界質疑派系惡鬥，蘇貞昌說，有人對他有責備，他也要好好檢討，總希望能做得更好；他認為，業績做出來就是最好的交代，也請大家多多指教，如果做不好行政院長隨時要處理。

(中時 )