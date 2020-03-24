國內第一例安養機構護理人員中鏢！資深媒體人陳東豪表示，這起病例讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中驚呆了！趕緊調兵遣將處理後續，因為就怕一不小心，「西雅圖破口」就會發生，台灣之前的守成恐將付諸流水成為一場空。

該起確診護理師從出現症狀到確診長達10天，期間一度就醫，第二次才確診，生病期間共上班3天。這起確診病例驚動陳時中，日前立刻緊急協調衛生福利部桃園醫院、長庚醫院抽驗包含住民、工作人員共81人，其中衛生福利部桃園醫院驗了25位，長庚醫院也漏夜加班才驗完。

對此，陳東豪在政論節目《關鍵時刻》上表示，這病例發生時，陳時中第一個想到西雅圖，因為美國第一個病例就是在西雅圖的安養中心，之後這安養中心的很多老人家都成為死亡病例。如果讓這情形發生在台灣，那陳時中和團隊的努力就破功了。且該安養中心、護理員和其餘相關人士共80幾個人，這讓陳時中和指揮中心嚇呆了！陳立刻拜託北部兩間醫院作檢驗，接著趕快找地方安置這些人，避免群聚感染發生。

(中時電子報)