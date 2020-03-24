新店中興路某彩券行去年底傳出人倫悲劇，36歲林姓男子懷疑姊姊講他壞話，竟買汽油回自家的彩券行縱火洩憤，造成63歲母親死亡、38歲姊姊重傷，台北地檢署24日依殺人、公共危險等罪嫌起訴林男。

警方調查，在自家彩券行工作的林男，長期精神狀況不穩定，經常與家人為生活瑣事爭吵，亦曾對父親潑汽油，揚言要同歸於盡。去年12月28日晚間6時許，林懷疑姊姊向父親說他壞話，與姊姊發生口角，林隨後氣憤地騎車到加油站買汽油，再載著1桶汽油返家，進門即朝姊姊潑灑，並以打火機引燃。

姊姊身上著火，驚慌往屋後逃跑，急向父親求助，林則在縱火後，徒步逃離；火勢竄燒迅速，林父和姊姊雖順利逃出屋外，母親卻慢了一步，遭濃煙嗆昏，被救出時已無生命跡象，送醫不治，而林姊全身也受嚴重灼傷，送醫救治仍陷昏迷中。

新店警分局獲報後，調閱監視器畫面發現林男先到大賣場買外套和拖鞋，隨後搭捷運到北市西門町，再帶著啤酒進入萬華區某網咖，約半小時後離開，進入中華路某旅館投宿。

警方確認林藏匿處所，29日凌晨3時許趕抵旅館逮人，他坦承因不滿姊姊說他壞話，縱火洩憤，警訊後依殺人等罪嫌移送台北地檢署，檢方複訊後將他聲押。

(中時 )