台中市副市長黃國榮指出，市府超前部署，14日提早啟動清明掃墓接駁專車，宣傳民眾多利用平常日前往掃墓，分流祭祖人潮。（盧金足攝）

民政局24日示範納骨塔祭拜SOP，包括詢問旅遊史、戴口罩、量額溫、消毒雙手、填寫實名登記表格等，宣導民眾全力做好防疫工作，宣導防疫措施。（盧金足攝）

台中市民政局長吳世瑋說，不論是否到場祭拜，追思的心意才是最深遠而重要的，線上祭拜系統無限制申請人數或同時上線祭拜人數，不需人擠人。（盧金足攝）

防疫加強提醒避免群聚，但清明節將至，很多民眾返鄉祭祀掃墓，恐致疫情風險，台中市政府推出「掃墓專車」、「納骨塔防疫」及「線上祭祖」三大防疫措施，啟動接駁專車，鼓勵民眾提早搭乘祭祖，避開擁擠人群；進入納骨塔採人數限制及實名登記，並落實量額溫、消毒雙手及全程戴口罩；「線上祭拜系統」也已上線，去年才30人登記，今年到目前已達800多人登記，預期到清明節前還有更多人登記；民眾在家就可追思祖先，兼顧民俗與健康。

民政局24日由替代役男示範納骨塔祭拜SOP，包括詢問旅遊史、戴口罩、量額溫、消毒雙手、填寫實名登記表格等，宣導民眾全力做好防疫工作，宣導防疫措施。

副市長黃國榮指出，新冠肺炎疫情升溫，市府超前部署，14日提早啟動清明掃墓接駁專車，宣傳民眾多利用平常日前往掃墓，分流祭祖人潮；今年掃墓專車除要求搭乘民眾戴口罩、量體溫、消毒雙手外，並以「坐滿即發車，禁止站立」為原則，僅提供座位、不開放站位，避免車內過度擁擠。

針對納骨塔堂等室內空間，民政局要求民眾入內前量額溫

、消毒雙手、戴口罩、實名登記基本資料，需載明14日內是否有國外旅遊史，實施納骨塔堂祭祖採「容留限制」，每梯次管制50人以下，針對部分面積較小的塔堂，甚至僅開放每梯次10人入內，讓感染風險降低。

為方便身居海外或無法返鄉祭祖的民眾，以及因居家檢疫或隔離無法出門的民眾，民政局建製「線上祭拜系統」，包括區內公立納骨塔、公墓、樹葬、海葬區等，利用網際網路無遠弗屆的特性，讓民眾在遠方追思祖先，除今年2月剛啟用的潭子生命紀念館尚在建置中，其餘公立納骨堂塔的線上祭拜系統皆上線。

「心意最重要！」民政局長吳世瑋指出，不論是否到場祭拜，追思的心意才是最深遠而重要的，線上祭拜系統無限制申請人數或同時上線祭拜人數，不需人擠人，就可達到祭祖目的，誠意不打折，保障你我健康。

民政局強調，清明節是重要的傳統節日之一，市府重視民眾需求，以「分流減少接觸」為原則，守護民眾健康，呼籲民眾多利用便民措施，追思祖先之餘也保護自身安全。

(中時 )