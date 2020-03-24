今日台股開盤氣勢如虹，自行車族群紛紛大漲！其中，巨大（9921）開盤不久、隨即爆量高掛漲停127.50元、大漲了11.50元；美利達（9914）漲幅最高達8％、來到92.30元；桂盟（5306）漲幅也達3％，一掃近日跌跌不休的陰霾。

由於美利達被列為警示股，昨日公布2019年集團合併營收280.24億元、年增逾8％；稅後淨利25.01億元，EPS達8.37元、年增46.33％，獲利表現亮眼。

美利達強調，大陸廠復工率已逾九成，內銷市場逐步回溫；而台灣廠3月依出口訂單排製量產電動自行車與自行車，達成率均逾100％以上；此外，第二季出口新車款訂單並無調整，也將如期投產，營運正常。

此外，巨大集團雖尚未公布2019年財報，但法人預估，獲利可望創下近4年新高，巨大董事會決議，每股擬配發股息4.6元；而全球鏈條製造大廠-桂盟，去年獲利達8元，每股擬配發股息4.5元。

(工商 )