雖然目前尚未確定東京奧運是否延期，但以色列國家隊已開始積極在網羅人才，據《耶路撒冷郵報》報導，上季效力於聖地牙哥教士，同時也是前德州遊騎兵名將的二壘手金斯勒（Ian Kinsler）已取得該國公民權，將代表棒球隊出征奧運，而這項消息隨後也遭以色列棒協發言人證實。

金斯勒職業生涯從遊騎兵起步，之後轉戰底特律老虎、洛杉磯天使、波士頓紅襪以及教士，14年大聯盟生涯累積2成69打擊率、257轟、909分打點以及243次盜壘成功的成績單，共4度入選明星賽，2016、2018年更兩度拿下金手套獎。

據了解，金斯勒擁有以色列的血統，本來就可以為國家效力，不過他在2017年世界棒球經典賽時卻選擇披上美國隊戰袍，在決賽時面對波多黎各投手夯出一發全壘打，幫助球隊贏球並拿下冠軍金盃。

今年的奧運棒球賽是自2008年北京奧運後首次舉辦，以色列去年9月在歐非資格賽取得第二張東京奧運門票，因此也確定能前往東京，這也是他們隊史首次出征奧運。

與以往相同，大聯盟40人名單內的球員不能為國出征，不過仍是有許多擁有豐富經驗的球星願意參賽，目前仍在日本打球的瓊斯（Adam Jones）就曾表達想為美國隊打比賽的意願，此外，在2018年退役的莫諾（Justin Morneau）也有意願為加拿大棒球國家隊出征。

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(中時電子報)