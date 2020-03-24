陶喆透露父親陶大偉還在時，常跟劉真一起吃飯。（圖／中時資料照片）

陶喆發文。（圖／翻攝自陶喆微博）

「國標舞女王」劉真上月做心臟手術，動用了葉克膜和心室輔助器，搶救約45天後22日晚間仍不幸病逝，享年44歲。昨(23日)消息一出，許多圈內好友無不惋惜、哀悼，陶喆昨也發文喊不捨，並透露父親陶大偉過世前，眾人偶爾會一起聚餐，當時陶喆就對她的爽朗和溫柔印象深刻，可惜兩人沒留下合作作品。

金曲歌王陶喆昨透露，聽聞劉真病逝的消息十分難過和遺憾，雖然一直知道對方病情危急，還是不捨劉真離開。他也透露2012年陶大偉逝世前，大家常會聚餐吃飯，席間劉真聊起音樂和舞蹈，「幾乎完全不懂跳舞的我，仍然被她眼中對於音樂的熱情給深深地感動。」

陶喆說，永遠記得第一次和劉真見面時，她便大方說：「叫我Serena就好了」，感嘆雙方當時沒留下合作作品，最後悼念劉真：「願妳在天上繼續當個閃耀的舞者，永遠動人、永遠美麗」，並下HASHTAG：「太早離開」。

(中時電子報)