IMF總裁：2020年全球經濟將陷入負增長 10:112020/03/24 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金組織（IMF）總裁塔利娜·格奧爾基耶娃發表聲明說，新冠肺炎疫情對全球造成嚴重經濟損失。2020年全球經濟將陷入負增長，衰退程度至少與2008年金融危機時相當，甚至更加嚴重。 《21世紀經濟報道》報導，格奧爾基耶娃在23日結束二十國（G20）財長電話會議後發表聲明說，冠狀病毒疫情給人們帶來的代價已經難以衡量，所有國家需要共同努力，保護人民並限制經濟損失。 (旺報 ) #經濟 #全球 #聲明 #疫情 #發表聲明 也許您會感興趣 推薦閱讀 台企全力以復 美好如期而至 04:092020/03/20 焦點新聞 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 國旅增加 稍解墾丁燃眉之急 04:102020/03/21 地方新聞 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 各國利多盡出 科技股吸睛 04:102020/03/23 投資理財 各國下修GDP 最快夏季恢復常軌 04:102020/03/23 財經焦點 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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