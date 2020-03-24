國際貨幣基金組織（IMF）總裁塔利娜·格奧爾基耶娃發表聲明說，新冠肺炎疫情對全球造成嚴重經濟損失。2020年全球經濟將陷入負增長，衰退程度至少與2008年金融危機時相當，甚至更加嚴重。

《21世紀經濟報道》報導，格奧爾基耶娃在23日結束二十國（G20）財長電話會議後發表聲明說，冠狀病毒疫情給人們帶來的代價已經難以衡量，所有國家需要共同努力，保護人民並限制經濟損失。

(旺報 )