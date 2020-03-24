大陸疫情最新數字 8萬確診 10:202020/03/24 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至3月24日9時，大陸累計報告確診病例為81747例，逐漸治愈、出院73299例，現有疑似病例132例。 (旺報 ) #病例 #大陸 #疫情 #報告 #數字 也許您會感興趣 推薦閱讀 台企全力以復 美好如期而至 04:092020/03/20 焦點新聞 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 國旅增加 稍解墾丁燃眉之急 04:102020/03/21 地方新聞 陸連3天無本土新增確診 昨境外輸入41例 10:442020/03/21 兩岸 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 第二波疫情 衝擊東南亞 04:102020/03/22 國際大事 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 各國利多盡出 科技股吸睛 04:102020/03/23 投資理財 各國下修GDP 最快夏季恢復常軌 04:102020/03/23 財經焦點 兩岸熱門新聞 男鐵鍊栓16歲少女「囚地洞蹂躪24天」下場出爐！ - 兩岸 快訊！美新冠肺炎確診超過35000 躍全球第3 - 兩岸 白宮疫情專家：川普有些話不符事實 但我攔不住 - 兩岸 美驅逐艦南海試射飛彈 王定宇：北京可能有大事 - 兩岸 新冠肺炎無症狀感染者如何防護？ 武漢官方回應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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