據大陸國家衛健委發布，3月23日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例78例，新增死亡病例7例（湖北7例），新增疑似病例35例，新增治癒出院病例456例。新增病例中，境外輸入74例，本土新增確診病例4例（武漢1例）。

截至3月23日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4735例（其中重症病例1573例），累計治癒出院病例73159例，累計死亡病例3277例，累計報告確診病例81171例，現有疑似病例132例。

湖北新增確診病例1例（武漢1例），新增治癒出院病例444例（武漢426例），新增死亡病例7例（武漢7例），現有確診病例4318例（武漢4268例），其中重症病例1539例（武漢1527例）。累計治癒出院病例60323例（武漢43214例），累計死亡病例3160例（武漢2524例）。

3月23日0—24時，新增報告境外輸入確診病例74例（北京31例，廣東14例，上海9例，福建5例，天津4例，江蘇3例，浙江2例，四川2例，山西、遼寧、山東和重慶各1例）。截至3月23日24時，累計報告境外輸入確診病例427例。

(中時 )