為加強防堵新冠肺炎疫情，降低社區感染風險，台南市麻豆新樓醫院配合台南市政府規定，24日起除加護病房有特殊探視需求，一般病房全面禁止探病。

麻豆新樓醫院表示，住院病人每日可有一人登記陪病，於院內活動須配戴「陪病證」，加護病房探病時間為上午11點至11點30分，探視親友也需配戴「探病證」，登記後入院。

此外，若經醫師醫療專業評估有其急迫性、必要性者，將由院內醫院同仁與親友聯繫，請盡可能以電話或視訊方式關懷親友，請民眾配合與體諒，一同為防疫努力。

(中時 )