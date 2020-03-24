麻豆新樓醫院防疫升級 今起一般病房全面禁止探病 11:132020/03/24 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南麻豆新樓醫院24日起一般病房全面禁止探病。（台南麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為加強防堵新冠肺炎疫情，降低社區感染風險，台南市麻豆新樓醫院配合台南市政府規定，24日起除加護病房有特殊探視需求，一般病房全面禁止探病。 麻豆新樓醫院表示，住院病人每日可有一人登記陪病，於院內活動須配戴「陪病證」，加護病房探病時間為上午11點至11點30分，探視親友也需配戴「探病證」，登記後入院。 此外，若經醫師醫療專業評估有其急迫性、必要性者，將由院內醫院同仁與親友聯繫，請盡可能以電話或視訊方式關懷親友，請民眾配合與體諒，一同為防疫努力。 (中時 ) #新冠肺炎 #社區感染 #台南市 #麻豆新樓醫院 #探病 也許您會感興趣 推薦閱讀 孕婦染新冠肺炎 醫曝風險是這 13:172020/03/20 生活 鼓勵里長配合防疫 台南市訂獎懲辦法 13:092020/03/20 政治 新冠肺炎疫情延燒 史前館推實名制 13:422020/03/20 生活 新冠肺炎重創經濟 六成人民希望小英做這事... 13:452020/03/20 政治 新冠肺炎疫情嚴峻 伊朗下令關閉商場15天 15:042020/03/20 國際 台南市綠屋頂補助開跑 15:442020/03/20 生活 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 國內新冠肺炎 累計2死亡、28解除隔離 16:372020/03/20 生活 新冠肺炎疫情延燒 台北國際成人展損失3000萬 18:222020/03/20 娛樂 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 生活熱門新聞 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 - 生活 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 R0值守住1.7 詹長權：否則須封鎖台北市 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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