促消費 陸將速推汽車、家電利多政策 10:212020/03/24 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸多部門正在醞釀更多支持政策，加快推動綠色智慧消費，其中，汽車、家電以及電子產品等領域利多有望率先落地。 據《經濟參考報》報導，大陸商務部、國家發展改革委等相關部門正在研究出台進一步穩定汽車消費的政策，地方也在同步推進，廣東、海南等地已經接連推出具體舉措。 另外，多地政府和商家已經啟動家電、電子產品市場促銷活動，鼓勵綠色智慧消費，促進產品更新升級。專家表示，隨著疫情好轉和政策效果顯現，消費市場回暖步伐正在加快。 (旺報 ) #消費 #政策 #產品 #家電 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣救市三猛藥齊下… 降息 04:092020/03/20 財經要聞 國農牛乳出現非天守實業股份有限公司製造包裝產品 10:532020/03/20 生活 催消費引擎 盼市況回春 04:092020/03/22 產業財經 刺激經濟回春 地方連發消費券 04:092020/03/22 焦點新聞 疫情消費糾紛不少 價格問題最多 04:092020/03/22 焦點新聞 嘉縣植樹活動 上百人不畏疫情熱情響應 16:062020/03/22 生活 穩定市場信心 一行兩會官員齊喊話 04:102020/03/23 全球財經 宅經濟正夯！嘉縣府與農漁會齊力推廣宅配購買優質產品 18:482020/03/23 生活 財經熱門新聞 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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