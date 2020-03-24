大陸多部門正在醞釀更多支持政策，加快推動綠色智慧消費，其中，汽車、家電以及電子產品等領域利多有望率先落地。

據《經濟參考報》報導，大陸商務部、國家發展改革委等相關部門正在研究出台進一步穩定汽車消費的政策，地方也在同步推進，廣東、海南等地已經接連推出具體舉措。

另外，多地政府和商家已經啟動家電、電子產品市場促銷活動，鼓勵綠色智慧消費，促進產品更新升級。專家表示，隨著疫情好轉和政策效果顯現，消費市場回暖步伐正在加快。

(旺報 )