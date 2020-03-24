隨新冠肺炎在全球蔓延，各國主要城市紛紛祭出封城手段，對此，行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前明確表示，因為國人同胞警覺心很高，也應該知道不要成為害群之馬，所以我們不到封城這種作法。他也說，「我們不必封城，自我管理好，受害就會少。」

針對台灣是否可能採取「封城」措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，如果有會以預先公告為原則，「但台灣離這狀況還很遠」。

今天蘇貞昌則表示，我們不到封城這種作法，因為國人同胞警覺心很高，也應該知道不要成為害群之馬，所以指揮官才會一再要求國人同胞務必自己做好管理，要照顧好自己，不要害家人、害了周邊的人，更不要增加社會負擔，「我們不必封城，自我管理好，受害就會少。」

蘇貞昌也說，疫情不分國界，如果中國一開始能不隱瞞疫情，世界早點獲得警告，就不會危害的這麼厲害。而台灣因為有SARS經驗，現在齊心合力度過第一關，但第二關更強，所以要戰戰兢兢，相互體諒，不但要防堵疫情，同時也要讓國際知道，盡國際社會一員的責任，讓疫情早早趨緩，減少受害。

(中時 )