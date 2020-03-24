國泰金(2882)旗下國泰投信自2019年起連續三年與政治大學金融系攜手開設「資產管理策略與應用」課程，今年因應當前新冠肺炎疫情，創新推出雲端視訊授課，由國泰投信投資研究團隊分別擔任授課講師，3月17日開課首日，國泰投信總經理張雍川親自擔任講師，以遠距視訊方式向50多位政大學生分享資產管理業發展及職場經驗談，期盼讓青年學子對金融產業有更實務面的認識，也希望藉此幫助學生提早做好職涯規劃。

今年的課程除了以雲端視訊上課外，也特別新增「債券ETF基金管理實務分享」及「成功投資專家-基金經理人的心路歷程」兩課程，以回應學生的興趣及學習偏好。

張雍川指出，這幾年追蹤指數、投資一籃子股票的ETF成為投資人新寵，促使國內基金整體規模自2019年第三季以來超越境外基金總規模，國泰投信也掌握趨勢，發展股票、債券、槓反、主題型等一系列ETF產品，滿足民眾多元投資需求。面對當前嚴峻的新冠病毒疫情，他認為，近期全球金融市場瀰漫恐慌氣氛，市場上沖下洗且波動難料，資產管理公司需有高度抗壓力，才能冷靜看待市場及靈活因應，幫投資人化險為夷。

政治大學金融系系主任林士貴表示，國泰投信與政大合開的「資產管理策略與應用」課程深受學生喜愛，現在正逢市場波動大之際，學生可趁機在課程中學習如何善用金融工具及投資組合，降低對投資部位的影響，透過資產管理業者的實務經驗分享，將有助學生提早規劃未來職涯。

(時報資訊)