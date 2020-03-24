人民幣中間價跌59點 10:192020/03/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價24日報7.0999，較上日的7.094，跌59點或0.08％。 中間價較上日4時30分收報7.1187，升188點；較上日晚上11時30分收報7.09，跌99點。 在岸人民幣（CNY）10：12報7.082，漲90點或0.1269％，離岸人民幣（CNH）報7.0943，漲163點或0.2292％。 (工商 ) #收報 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 #中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 恐慌擾動人心 陸股匯雙挫 04:102020/03/20 全球財經 人民幣中間價下調530點報7.1052 創近22年新低 09:332020/03/20 財經 人民幣中間價創12年新低 人行逆回購連停24日 11:082020/03/20 財經 滬深兩市漲逾1％ 上證指數終止連七跌 16:232020/03/20 財經 恆生指數收漲逾1,000點 中國移動漲近14％ 17:112020/03/20 財經 在岸人民幣收升249個基點 21:282020/03/20 財經 人民幣中間價 創12年新低 04:102020/03/21 全球財經 路透預估：人民幣中間價料開在7.0985元 09:112020/03/23 財經 人民幣中間價升112個基點 終止四連跌 10:202020/03/23 財經 恒指收挫逾千點 跌破22,000點 16:462020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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