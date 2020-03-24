人民幣兌美元中間價24日報7.0999，較上日的7.094，跌59點或0.08％。

中間價較上日4時30分收報7.1187，升188點；較上日晚上11時30分收報7.09，跌99點。

在岸人民幣（CNY）10：12報7.082，漲90點或0.1269％，離岸人民幣（CNH）報7.0943，漲163點或0.2292％。

(工商 )

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