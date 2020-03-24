台中營建類股今日早盤氣勢如虹、展開絕地大反攻，包括總太地產（3056）、富宇（4907）、櫻花建（2539）、坤悅（5206）、亞銳士（6171）、順天（5525）、鄉林（5531）等，股價平均漲幅在3至8％之間。

尤其是亞銳士，盤中漲幅逼近8％；櫻花建設盤中股價最高30.85元，有機會挑戰1年新高30.90元；總太地產漲幅超過5％、盤中最高來到23.55元。

(工商 )