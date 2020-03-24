中部營建類股氣旺 早盤漲幅3％起跳 10:222020/03/24 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中營建類股今日早盤氣勢如虹、展開絕地大反攻，包括總太地產（3056）、富宇（4907）、櫻花建（2539）、坤悅（5206）、亞銳士（6171）、順天（5525）、鄉林（5531）等，股價平均漲幅在3至8％之間。 尤其是亞銳士，盤中漲幅逼近8％；櫻花建設盤中股價最高30.85元，有機會挑戰1年新高30.90元；總太地產漲幅超過5％、盤中最高來到23.55元。 (工商 ) #順天 #櫻花建 #富宇 #坤悅 #鄉林 也許您會感興趣 推薦閱讀 高股利加持 中部營建類股開紅盤 10:322020/03/20 財經 富宇地產擬配息1.2元 股價漲逾5％ 11:462020/03/20 財經 台中建商股利大方配 殖利率逾6％ 04:102020/03/21 證券．權證 329檔期如期進場 富宇地產 三建案總銷55億 04:102020/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。