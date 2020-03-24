楊麗菁發文。（圖／翻攝自楊麗菁-粉絲團臉書）

「國標舞女王」劉真歷經45日搶救後，22日因腦壓過高，不幸辭世。和她是20年好閨密的楊麗菁，昨(23日)忍了一天後，深夜在臉書發文哀悼，不捨寫下會永遠記得對方最美麗的樣子，希望下輩子再續緣分，繼續當好姊妹。

劉真和楊麗菁過去曾一同上姊妹分享認識經過，指出兩人因有共同朋友介紹認識，因楊麗菁擔心劉真被騙財，便主動提醒劉真小心，兩人因這段插曲成為至交。上月劉真傳出病危，楊麗菁便體貼表示，為避免打擾劉真家人，也知道好朋友喜歡美美見人，盡量不到醫院打擾，她也多次發文請大家替劉真祈福。

昨劉真噩耗傳來，楊麗菁第一時間陷入哀傷情緒，沒對外發言，昨晚才開口說：「再傷心不捨，依然心疼妳..............小真謝謝妳，陪伴我20年的歲月，在我心裡永遠會停留，妳最美麗的樣子，希望下半輩子還可以跟妳做好姊妹！」其他網友也難過說：「今天看這些報導，已經哭了好幾回」、「真的好捨不得」、「老天爺真的好殘忍，就這樣拆散了一個美好的家庭」、「願劉真小姐一路好走，雖然不捨，或許也是一種解脱!」。

(中時電子報)