配合義大利抗疫措施，教廷賑濟所的「街友食堂」也暫時關閉。聽聞教廷憂慮街友三餐不繼，台灣駐教廷大使館昨天立刻致贈600個鮪魚罐頭，讓負責的樞機主教十分感動。

教廷賑濟所日前急募罐頭、乾糧等食材供應街友，但因羅馬已出現搶購囤貨潮，許多罐頭食品大缺貨。台灣駐教廷大使館聞訊自告奮勇接下「協尋鮪魚罐頭」任務，沒想到跑了幾家超市架上都空空如也，最後在距羅馬車程一小時的批發商場才找到足夠數量。

賑濟所樞機主教約斯基（Konrad Krajewski）昨天看到堆成小山的鮪魚罐頭時忍不住驚呼「哪裡找到這麼多？」。

約斯基表示，這些食材對街友來說是「及時雨」，原本許多餐廳、食品店打烊時，會把剩餘餐點或賣相不佳食材供給教廷賑濟所轉贈街友，但義大利因疫情下達封鎖令後，餐廳關門、食品店供不應求，現在很多街友的溫飽成為問題。

駐教廷大使李世明表示，教廷在疫情非常時期依舊堅持關懷弱勢，精神令人感佩，鮪魚罐頭不是昂貴禮物，但代表台灣一份心意，台灣非常認同教廷的人權價值理念，並將持續以實際行動支持。

致贈儀式昨天在賑濟所前方遊民雕像舉行，李世明與約斯基都戴著口罩，依義大利政府規定保持安全距離，彼此不握手。該雕像具特別象徵意義，乍看是刻畫一位露宿街頭的遊民，但雕像身上有耶穌受難痕跡的五殤，象徵上帝的愛無所不在，人道關懷不應區分貧富貴賤。

教廷在疫情時期多次呼籲各界關懷弱勢，教宗方濟各昨天舉行清晨彌撒時，首先為因為疫情而生活困頓的人祈禱，他表示很多人因為疫情或產業停工陷入經濟窘困，連帶可能對家庭產生負面影響，他希望大家能為這些陷入困境的人祈禱。

(中央社)