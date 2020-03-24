內政部政務次長陳宗彥去年12月出席蔡英文桃園競總活動時，呼籲女性新住民投給小黨是浪費選票。新黨、一邊一國行動黨認為，陳宗彥言行影響小黨選情，違反行政中立、意圖使人不當選，分別到台北地檢署控告陳違反《選罷法》。台北地檢署認為罪嫌不足，24日將陳宗彥不起訴。

去年12月14日，陳宗彥出席蔡英文桃園競選總部「小英新住民姊妹會模擬投票活動」，致詞表示政黨票投小黨，若沒達到5％門檻，反而是浪費掉，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去，蔡英文蓋下去」，萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票。

陳事後雖發文道歉，坦承作為政務官身分，說明政黨票時應更謹慎，而其言行爭議導致外界觀感不佳一事，也向社會大眾致歉。但仍引發包括新黨、一邊一國行動黨等小黨的不滿，前總統陳水扁甚至痛批陳「忘了我是誰」，認為陳道歉不夠，應該請辭。

事後，新黨不分區立委參選人邱毅、一邊一國行動黨立委候選人邱一峰，分別赴北檢提告陳違反選罷法。

邱毅提告時曾批評，民進黨官員前有張天欽，以身為東廠為榮為樂，現有陳宗彥，身為內政部政次,竟公然指導民進黨，勿投其他小黨，陳這種行為是知法玩法犯法，以獻媚民進黨，邀寵蔡英文，真為台灣民主政治之恥。

邱毅說，陳在新住民前演出這齣醜陋的官場現形記，破壞台灣民主價值與形象，這與公然「賣台」、「辱台」又有什麼差別？

(中時 )