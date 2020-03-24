「國標舞女王」劉真今年2月7日入院接受主動脈瓣膜置換手術，然過程中發生狀況，心臟驟停，陸續裝設葉克膜、心室輔助器等裝置延命，然沒等到換心，奮戰45天後於本月22日病逝，享年44歲，外界無不感到遺憾，丈夫辛龍更是難過到走不出來，而悲痛的親友紛紛發文悼念，跟她讀同校的財經網美胡采蘋，也發文感嘆難以想像看著她人生終結，曝光劉真大學時期，讓人難以忘懷的美麗時刻。

原來胡采蘋跟劉真是同校同學，都念政大，她昨聞劉真過世的消息，感嘆在臉書發文，表示實在很難想像從大學時就認識的同學，「你會一路看完一個人的人生結局」，透露當年在文學院大樓看著劉真跳舞，印象深刻，說她的舞姿「迷得你移不開眼睛」，而這樣閃亮的女孩，「是這樣絢爛的走完了自己的人生」。

曾跟劉真有過一段同窗緣分，如今卻得面對同學的死訊，讓胡采蘋更感到悲憾，直言劉真是一個「一生都對得起其他人的好人，世界因為她變得比較令人留戀，柔軟」。

(中時電子報)