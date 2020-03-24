永康警分局主管會報首次改採「視訊會議」。(永康分局提供／曹婷婷台南傳真)

永康警分局主管會報首次改採「視訊會議」。(永康分局提供／曹婷婷台南傳真)

台灣新冠肺炎疫情病例攀升，防疫期間為保護員警，減少群聚感染，永康警分局主管會報首次改採「視訊會議」，各外勤所長待在派出所與分局同步視訊，妥善運用科技維持公務運作，防止肺炎病毒在公務機關蔓延，影響警政運作。

隨著疫情升溫，永康分局召開主管會報遵循警察局會議模式，與外勤派出所改採「視訊」方式進行，各單位主管也加大座位間距，並保持會議室空氣流通，減少交叉感染可能性。台南市長黃偉哲及警政署特別重視防疫期間員警同仁的自主健康管理，一再叮嚀各單位，務必做好各項防範措施，以利執行防疫工作。

針對因應嚴重特殊傳染性肺炎社區感染超前部署，做最嚴謹整備，特別製作「取締酒駕」、「具有居家隔離或檢疫身分人犯的押送程序」等簡易標準作業流程圖，提醒同仁注意執勤健康安全，並兼顧洽公民眾需求。同時，也已做好警察機關異地辦公、員警分組、分段、分流的勤務編排、模擬疫情緊急狀況的處理及應變原則等整備，做更妥適安全的警力規畫與任務調配，讓治安工作不受干擾間斷。

為避免易造成新冠肺炎群聚感染的密閉營業娛樂場所，成為防疫缺口，警方也呼籲，實施居家隔離或居家檢疫的民眾務必配合政府防疫政策，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，擅自外出。永康分局將配合衞生和經發單位加強臨檢查察，違反者恐面臨重罰。

(中時 )