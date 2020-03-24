國道3號土城段7車連環撞1人命危 車流回堵3公里 10:292020/03/24 中時電子報 張睿廷 、 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號土城段上午發生5車連環撞事件，造成1人命危，車流回堵3公里。(翻攝國道高速公路局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午9點左右，國道3號北向38.1K土城路段，發生7輛追撞車禍事故，總共有4輛自小客車，1輛小貨車與2輛大貨車連續追撞事故，目前有1人重傷命危送醫急救，高速高路局已經暫時封閉全線車道，造成車流回堵3公里，目前高公局已經成立緊急應變配合小組，現場正由各單位加速處理中。 國道3號上午發生7車連環撞，現場滿目瘡痍，滿地都是汽車殘骸。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真） 這起車禍造成多人受傷，其名狀況中一名傷者傷勢嚴重，呈現OHCA，目前仍在搶救中。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真) 據了解，其中一名35歲男性傷者呈現OHCA，已送往雙和醫院，另2名輕傷者送板橋亞東醫院，目前國道警察也在現場排除內線2車道狀況。 (中時電子報) #國道3號 #土城段 #連環撞 #1人命危 #命危送醫 #車流回堵 #高速高路局 #追撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化國道1號6車追撞2起火 駕駛乘客命大均逃出 19:092020/03/20 社會 1分鐘1000隻 國道3號封道讓紫斑蝶過 12:562020/03/23 生活 每分鐘流量千隻 國道3號封道 紫斑蝶先行 01:202020/03/24 地方新聞 社會熱門新聞 社會10點檔》舞女分屍案北宜公路尋不著屍塊 陰風吹土公仔手中鐮刀飛起… - 社會 人夫偷吃小3判無罪 手機「拍拍」聲逆轉了 - 社會 台灣能做口罩國外卻不行？ 網曝「殘酷真相」 - 社會 妥瑞氏生遭同學步步進逼刺死 行凶畫面曝光 - 社會 郵局經理投資失利 進入金庫拿假鈔換真鈔2年盜600萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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