今天上午9點左右，國道3號北向38.1K土城路段，發生7輛追撞車禍事故，總共有4輛自小客車，1輛小貨車與2輛大貨車連續追撞事故，目前有1人重傷命危送醫急救，高速高路局已經暫時封閉全線車道，造成車流回堵3公里，目前高公局已經成立緊急應變配合小組，現場正由各單位加速處理中。

國道3號上午發生7車連環撞，現場滿目瘡痍，滿地都是汽車殘骸。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真）

這起車禍造成多人受傷，其名狀況中一名傷者傷勢嚴重，呈現OHCA，目前仍在搶救中。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真)

據了解，其中一名35歲男性傷者呈現OHCA，已送往雙和醫院，另2名輕傷者送板橋亞東醫院，目前國道警察也在現場排除內線2車道狀況。

(中時電子報)