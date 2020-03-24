在「智慧運輸」領域的發展上，全球對於各種可提高對駕駛人、乘客、甚至路人的保護之設計與配備，隨著智慧聯網的興起以及人們對於生活品質的要求提高，汽車智慧聯網正改變一個百年歷史的汽車產業，根據全球行動通訊系統協會（GSMA）預測，到2020年時，全球約有1.52億輛汽車會與網路連結，顯示車載資通訊串起之智慧運輸系統（Intelligent Transportation Systems, ITS）產業是一個潛力巨大的新興市場，未來具有高度成長性。

為協助台灣ITS產業數位轉型，財團法人資訊工業策進會（資策會）與中華智慧運輸協會23日在經濟部技術處副處長林德生、交通部科技顧問室主任王穆衡的見證下進行合作備忘錄簽署，雙方將協助國內ITS業者進行數位轉型規劃，透過釐清供需雙方需求挖掘轉型的問題，並以第三方角色填補問題缺口、促進數位轉型。

針對此次雙方的合作，第一階段將先以中華智慧運輸協會中的業者會員為服務對象，再逐步擴散並建立技術合作的實質共創，以車聯網、AI人工智慧、大數據、雲端運算，甚至區塊鏈、5G應用等技術發展，創造智慧運輸數位轉型典範，將此服務模式擴展到國內其他產業，加速產業挖掘轉型契機，助益經濟發展。

經濟部技術處副處長林德生指出，數位新興科技不斷發展，各國皆將數位轉型視為近年經濟成長的驅動力，而ITS產業規模龐大、技術領域甚廣，資策會長年在車載資通訊領域深耕，為國內車載技術研發的先驅，中華智慧運輸協會不僅帶領產業與國際接軌，更一直扮演著深耕交通運具產業的關鍵角色，期待此次雙方的合作，能進一步加速台灣ITS產業數位轉型。

交通部科技顧問室參事兼主任王穆衡致詞時指出，隨著資訊、通訊發展的突飛猛進，交通運輸的進行式─「智慧運輸系統ITS」已不是口號！現在全球ITS比拼的不再只是硬體，而是如何活用最新科技，透過智慧「連結」，為人們創造永續的服務，才是推動ITS產業轉型的重要課題。

資策會執行長卓政宏也認為，近幾年數位科技舖天蓋地襲來，隨著資通訊發展的突飛猛進，數位轉型已是當務之急，從傳統紡織業的案例就可以看出當前產業正面臨巨大的衝擊與改變。如何運用數位新科技與現有系統整合、發揮戰力，則是企業面臨的挑戰與必須面對的重要關鍵抉擇。資策會自2019年成立「數位轉型學堂」以來，已整合台灣累積多年資訊發展的「軟實力」－包含AI、數據分析、雲端應用、邊緣運算、容器化開發或軟體定義硬體等新技術，建立一條龍式的數位轉型服務，企盼藉此能量，讓台灣的ITS產業能持續成長、維持動能，站穩世界經濟及科技發展關鍵地位。

中華智慧運輸協會理事長張永昌則認為，近年來資通訊與汽車電子產業面臨成長瓶頸，數位轉型成為全球關注的議題，現階段將先以協會中的業者會員為服務對象，再逐步擴展並建立技術合作，打造ITS數位轉型典範，並擴散此服務模式給產業內相關業者，加速挖掘轉型契機、助益產業發展，進而展現另一波台灣經濟高峰。

重大交通政策上路 鼓勵國內產業投入創新應用 貼近民生使用需求事實上，政府及產業界一直十分關注國內公共運輸行動服務（Mobility as a Service, MaaS）的發展，以多元產業結合MaaS，找出永續商業模式，進一步發展「智慧運輸系統發展建設計畫」，並將聚焦於「MaaS智慧公共運輸服務產業、智慧電動巴士科技產業、智慧電動機車科技產業、5G智慧交通實驗場域」等十大領域，盼進一步帶動國內智慧交通產業發展與轉型。

值得一提的是，去年，臺灣在經濟部與交通部合力發展制定了重大的交通政策，如全球首部《無人載具科技創新實驗條例》已於108年6月施行，透過立法鼓勵國內產業投入無人載具創新應用，並規劃在今年讓自駕巴士上路營運，擁抱新運輸數位轉型時代的到來。

下一階段的ITS服務，將結合新興科技，以資料開放促進加值應用、群眾外包結合民間資源與創意、大數據分析回饋決策支援等為應用核心，促進產業加值、擴大應用服務廣度與深度，提供更智慧化、更安全、更人性化且貼近使用需求之智慧運輸服務數位轉型。

(工商 )