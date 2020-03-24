在演藝圈有「國標舞女王」稱號的女星劉真，從2月初因心臟問題開刀住院，在與病魔纏鬥一個多月後，於本月22日晚間22時22分病逝台北榮總，享年44歲。劉真辭世消息一出，震驚台灣娛樂圈。回顧劉真螢光幕前的美麗身影，她曾對外表示，跳舞、結婚、女兒，是她生命中最愛的「三件事」。而她的追思靈堂，將於明天（25日）下午2點22分起開放弔唁，再度暗藏屬於劉真的小秘密。

劉真從小到大，一直是一個外表甜美漂亮，又多才多藝會跳舞的女生。據《三立新聞》報導，主播邱沁宜曾透露，劉真從高中讀師大附中時，就因為亮眼外貌，美到校方得刻意幫她換班級樓層與位置；考上政大後，又以曼妙舞姿與美若天仙的外型，成為校園風雲人物。

如此美麗又有能力的劉真，最後是被同為藝人的辛龍，用真心誠意打動，兩人在2012年7月22日交往，兩年後步入婚姻，還生了可愛的女兒「霓霓」。每個月22日，劉真與辛龍，都會過這個專屬於他們的「雙雙節」，只可惜劉真最後，不幸病重於3月22日晚間22時22分病逝，讓「雙雙節」成為絕響，徒留遺憾。

辛龍的老闆吳宗憲昨（23）表示，辛龍現在是處於「撕心裂肺」狀態，暫時無法面對外界，而劉真老師追思靈堂的開放時間也隨之曝光，靈堂將從3月25日下午2時22分起開放，當天只開放到下午5時，而接下來的4天，包括26日、27日、28日、29日，都從早上10時到下午5時，開放各界追思弔唁，而從第一天開放的時間，也可以讓外界看到「22」這個數字，對劉真夫妻的生命，有著難以抹滅的深刻意義。

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(中時電子報)