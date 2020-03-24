世界衛生組織23日公佈的最新數據顯示，大陸以外新冠肺炎確診病例達到251329例。

世衛組織每日疫情報告顯示，截至歐洲中部時間23日10時，大陸以外新冠肺炎確診病例較前一日增加40685例，達到251329例；大陸以外死亡病例較前一日增加1718例，達到11234例。

全球新冠肺炎確診病例較前一日增加40788例，達到332930例；死亡病例較前一日增加1727例，達到14510例。

過去24小時內，有3個國家報告了首例確診病例，分別是敘利亞、格瑞那達和莫三比克。

(旺報 )