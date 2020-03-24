WTO：大陸以外新冠肺炎確診病例達251329例 12:092020/03/24 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織23日公佈的最新數據顯示，大陸以外新冠肺炎確診病例達到251329例。 世衛組織每日疫情報告顯示，截至歐洲中部時間23日10時，大陸以外新冠肺炎確診病例較前一日增加40685例，達到251329例；大陸以外死亡病例較前一日增加1718例，達到11234例。 全球新冠肺炎確診病例較前一日增加40788例，達到332930例；死亡病例較前一日增加1727例，達到14510例。 過去24小時內，有3個國家報告了首例確診病例，分別是敘利亞、格瑞那達和莫三比克。 (旺報 ) #病例 #肺炎 #增加 #大陸 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 加州新冠肺炎示警 未來8周56％人恐感染 07:132020/03/20 國際 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 破蛋後再添1例！ 竹市新確診病例是遊歐返國者 09:382020/03/20 生活 西班牙返台留學生「同系3確診」 指揮中心緊急採檢37人 10:162020/03/20 生活 下猛藥！住晶華搭高鐵 車票7折賣 10:302020/03/20 生活 防新冠肺炎！加州下禁足令 要4000萬居民待在家 10:282020/03/20 國際 疫情肆虐北捷車廂空蕩蕩 曹西平：要限制出門了？ 10:532020/03/20 娛樂 不敵疫情 台南知名丸傑水產餐廳爆歇業 20:302020/03/20 生活 趙少康談疫情 沈富雄：你這句話很殘忍 00:262020/03/21 政治 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 國際熱門新聞 紐約州禁足令 攝影師輕生 稱這生活怎麼過 - 國際 這個罪犯確診 美國人全都怒了 - 國際 百年前大流感倖存者沉痛建言：莫讓歷史重演 - 國際 義大利疫情嚴峻！死亡人數「全球最多」醫曝2大關鍵 - 國際 雪上加霜！38人確診 紐約監獄新冠大爆發 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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