台南工地意外 工人掉3公尺深坑幸運獲救 10:342020/03/24 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工人掉落深度約3公尺深的深坑內。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員順利將工人救出。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真） 工地傳出有工人掉落約3公尺深的深坑內。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真） 台南市安南區新吉三路一處新建工地今早9點39分傳出一起工安意外，一名39歲工人施工時，不慎掉落直徑約80公分、深度約3公尺深的深坑內，台南市消防局勤務中心獲報，派遣安南中隊、安南、和緯及特搜等分隊，出動9車16人，以吊掛方式救人，10點14分順利救出這名工人，所幸意識清醒。 (中時 ) #工人 #台南市 #深坑 #中心 #中隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼓勵里長配合防疫 台南市訂獎懲辦法 13:092020/03/20 政治 台南市綠屋頂補助開跑 15:442020/03/20 生活 回溯出國史 台南全市檢疫對象破千人 14:162020/03/21 生活 警察訪查若中鏢 恐賠上治安 04:102020/03/22 地方新聞 天壇防疫慨捐300萬 黃偉哲：居家檢疫恐成最大破口 12:122020/03/23 生活 改編望春風 台南市樂齡學習上課前先唱歌防疫 16:552020/03/23 生活 台南市南陽美術協會辦「花的千嬌百媚」會員聯展 17:472020/03/23 生活 台南居家檢疫人數暴增10倍 政府投入控管人力倍感艱辛 18:342020/03/23 社會 台南居家檢疫人數 暴增10倍 01:202020/03/24 地方新聞 被刑警耽誤的演員爆笑演出宣導短片 網路爆紅破17萬人點閱 08:342020/03/24 社會 社會熱門新聞 社會10點檔》舞女分屍案北宜公路尋不著屍塊 陰風吹土公仔手中鐮刀飛起… - 社會 人夫偷吃小3判無罪 手機「拍拍」聲逆轉了 - 社會 台灣能做口罩國外卻不行？ 網曝「殘酷真相」 - 社會 妥瑞氏生遭同學步步進逼刺死 行凶畫面曝光 - 社會 郵局經理投資失利 進入金庫拿假鈔換真鈔2年盜600萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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