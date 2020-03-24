消防人員順利將工人救出。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

工地傳出有工人掉落約3公尺深的深坑內。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

台南市安南區新吉三路一處新建工地今早9點39分傳出一起工安意外，一名39歲工人施工時，不慎掉落直徑約80公分、深度約3公尺深的深坑內，台南市消防局勤務中心獲報，派遣安南中隊、安南、和緯及特搜等分隊，出動9車16人，以吊掛方式救人，10點14分順利救出這名工人，所幸意識清醒。

(中時 )