新冠肺炎疫情延燒，各大KTV人潮聚集場所可能成為防疫破口，更有居家檢疫者跑到夜店狂歡，引發恐慌，新北市長侯友宜24日表示，除了擴大臨檢，警方已盤點7處不配合店家，已從昨天派員站崗，由警方一一盤查，「你不管我幫你管」，呼籲業者在國家最困難的時候，配合政府辛苦一下，「不能控管人潮出現確診案，你生意也不用做了。」

新北市警察局盤點的店家包括板橋錢櫃、三重好樂迪重陽店、正義店、新莊首部曲、星光大道、蘆洲好樂迪、汐止好樂迪。

侯友宜說，從上禮拜開始境外移入確診個案大幅飆升，新北關閉所有公共空間，就是要告訴大家人多不通風的地方不要去了。

侯友宜說，這前幾天到KTV擴大臨檢，警方也派員調查，有很多不配合業者，這些管控不好的、防疫作為不好的，他已在昨天派員請辛苦警察同仁到門口站崗。

侯友宜說，顧自己健康也要顧別人健康，希望業者共體時艱，某部分的不方便，可以拯救生命，這代價一切都值得，法令給我們多少，就用多少力量，寧可在前面做好，也不要事後才補救。

(中時 )