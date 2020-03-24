美國約翰斯·霍普金斯大學23日發布的最新數據顯示，截至美國東部時間23日14時30分，美國新冠肺炎確診病例升至41511例，死亡499例。

根據數據，紐約州確診病例最多，為20875例；新澤西州確診病例2844例；華盛頓州確診病例1996例。

(旺報 )

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