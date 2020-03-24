美國新冠肺炎確診病例超過4萬 死亡499例 12:102020/03/24 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國約翰斯·霍普金斯大學23日發布的最新數據顯示，截至美國東部時間23日14時30分，美國新冠肺炎確診病例升至41511例，死亡499例。 根據數據，紐約州確診病例最多，為20875例；新澤西州確診病例2844例；華盛頓州確診病例1996例。 (旺報 ) #病例 #美國 #死亡 #499 #數據 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京境外輸入確診病例飆升 占比逾6成 04:102020/03/20 全球財經 西班牙死亡破千 德染疫飆升3000例 04:102020/03/21 國際大事 驚！微博5億個資遭外洩 暗網賤價賣 09:362020/03/21 財經 陸連3天無本土新增確診 昨境外輸入41例 10:442020/03/21 兩岸 美艦頻闖南海 陸恐再用雷射光攻擊 04:092020/03/22 焦點新聞 第二波疫情 衝擊東南亞 04:102020/03/22 國際大事 陸新增46例確診病例 其中45例來自境外 10:162020/03/22 兩岸 新加坡新增54起新冠病例 總病例破500 21:232020/03/23 國際 英國佛系抗疫 恐枉死7萬人 01:202020/03/24 國際大事 武漢再現本地新增確診病例 境外輸入74例 10:182020/03/24 兩岸 國際熱門新聞 紐約州禁足令 攝影師輕生 稱這生活怎麼過 - 國際 這個罪犯確診 美國人全都怒了 - 國際 百年前大流感倖存者沉痛建言：莫讓歷史重演 - 國際 義大利疫情嚴峻！死亡人數「全球最多」醫曝2大關鍵 - 國際 雪上加霜！38人確診 紐約監獄新冠大爆發 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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