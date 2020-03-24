（12：36更新）美國新冠肺炎疫情大爆發，全美至今已有16個州下達禁足令，預計將影響1.42億人行動。

為防堵新冠肺炎疫情持續擴大，美國華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）23日宣布，禁足令即刻生效。

華盛頓州昨（23）日跟進紐約、加州，宣布限制居民行動。美國有線電視新聞網（CNN）報導，全美至今已有16個州對居民下達禁足令，不過還有多個州的行動禁令尚未生效，如果全面執行，預計將影響全美43%人口，也就是約1.42億人。

目前禁足令已生效的州分別為：加州、伊利諾州、新澤西州、紐約州、路易斯安那州、康乃狄克州、華盛頓州、俄亥俄州、俄勒岡州。

另外禁足令將於當地時間24日生效的州分別有：新墨西哥州、麻薩諸塞州、德拉瓦州、密西根州、西維吉尼亞州、印第安納州；夏威夷州的禁足令將於25日生效。

華盛頓州昨日宣布禁足令即刻生效，至少維持2周。

綜合《西雅圖時報》（The Seattle Times）、西雅圖當地新聞網MyNorthwest.com報導，華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）昨日下午宣布，華盛頓州即刻開始執行禁足令，若非必要活動，700萬居民不能外出，禁足令將至少持續2周。

禁足令要求所有非必要服務設施於48小時內關閉，僅有雜貨店、醫院、藥局等必要服務仍可照常營業。

所有社交聚會、宗教、休閒活動聚會等都必須取消，當中也包含婚禮與葬禮，英斯利表示，居民仍可到戶外運動，例如散步、騎腳踏車，但是必須和他人至少保持6英尺（約1.8公尺）距離。

英斯利先前就已呼籲民眾盡量待在家中、保持社交距離，以防堵疫情擴散，不過他昨天表示，許多居民仍不確實遵守。

目前華盛頓州尚未出動執法單位嚴格執行禁足令，華盛頓州金郡（King County）警長Mitzi Johanknecht表示，現階段仍以柔性勸導為主。

截至周一，華盛頓州已有超過2,000人確診新冠肺炎，至少110人喪命。

(中時電子報)