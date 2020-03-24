經濟部日前宣布食品製造業如罐頭工廠、泡麵工廠預計連續2星期會讓產線24小時「產好產滿」，外界認為是否有違反勞基法的疑慮，勞動部說明，2月時曾經函文指出「醫療院所、製造業、物流業等可因疫情等天災、事變或突發事件」可適用勞基法32條但書、40條等，放寬延長工時、一例一休等限制。

依勞基法規定「除非經工會或勞資會議同意，否則單月加班上限不能超過46小時」。

但勞基法32條第4項指出「因天災、事變或突發事件，雇主有使勞工在正常工作時間以外工作之必要者，得將工作時間延長之。但應於延長開始後24小時內通知工會；無工會組織者，應報當地主管機關備查。延長之工作時間，雇主應於事後補給勞工以適當之休息」；勞基法40條則指出「因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時」，可以停止如特別休假、休息日、例假日等，但工資，應加倍發給，並應於事後補假休息。意謂要給假又給雙倍薪。

勞動部官員表示，原本在2月時經濟部曾經函文詢問如口罩、消毒酒精等工廠是否可適用勞基法但書，當時回文指出「配合疫情快速升溫，相關廠商可適用特殊加班規定」，經濟部近日也詢問如罐頭、泡麵工廠是否也可適用，勞動部也回應可適用。

是否擔心日後有廠商以「急單」為由不斷讓勞工加班，勞動部官員說，配合疫情放寬的是因為天災、事變或突發狀況等，如此次是因為疫情緣故，許多人瘋搶物資，才會導致製造業要放寬加班限制，與一般的急單狀況不同。

勞動部官員提及，如果大賣場等通路商、司機等貨運業如因疫情要加班等，也可以適用勞基法但書，因為天災、事變或突發狀況等放寬。

(中時 )