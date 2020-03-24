川普報喜稱疫苗臨床已有進展，美期指強彈。亞股今日全面翻揚日韓股市聯袂大漲，台股多頭氣勢如虹，今日開高193.75點、收復9000大關，個股百花齊放，蘋概股、防疫概念股及高殖利率、庫藏股同步攀升，台股大漲500點，最高曾衝至9392點，站回10年線和5日線。分析師指出，台股今日強勢反彈，站回10年線，目前新冠肺炎疫情仍為全球關注焦點，操作不宜躁進，需留意上市櫃公司3月營收及首季業績表現是否受到疫情所影響，留意追高風險。

盤面表現上，個股百花齊放，大立光(3008)強漲7.5%、台積電(2330)一度攀高至272元，漲6.66%，市值突破7兆元關卡；聯發科(2454)庫藏股持續發威，今股價跳空大漲，早盤漲幅逾8.5%，重新站上10年線大關；Iphone限購令解除，供應鏈最情況已過，茂林-KY(4935)鎖漲停89.4元、個股紛紛升；庫藏股題材的元太(8069)殖利率9%、柏文(8462)等聯袂衝漲停，台泥(1101)漲幅則在5.5%以上；防疫概念股仍是盤面熱點，健亞(4130)、強生(4747)力守漲停。

台北匯市今早開盤揚升，台北外匯經紀公司新台幣開盤匯價為30.4元，升值0.5分，盤中匯價最高升抵30.25元，升值1.55角。

分析師指出，新冠肺炎疫情仍是全球關注焦點，影響範圍包含市場需求、訂單與經濟成長，疫情尚未明朗前不確定性仍高，美股及國際股市仍有震盪的風險。台股在國安基金護盤及禁空令支撐下，預期買盤應有支撐力道，不妨留意長期有穩健需求，及遭低估的個股為主。

(時報資訊)