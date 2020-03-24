美國聯準會再度出手，宣布量化寬鬆（QE）措施擴大為無限量購債，以及投資人看好美國國會終將通過大規模振興經濟方案，世界其他主要國家也將加碼推出重大經濟激勵措施，隔夜美股期貨開高走高，帶動周二亞洲股市強勁反彈。

周二日股開高走高，目前日經225指數飆漲6.49%，為17,984.26 點。東證一部指數漲3.05%，為1331.39點。重量級權值股迅銷（Fast Retailing）大漲9.15%。軟銀集團（Softbank Group）宣布創下記錄的庫藏股計畫，目前股價大漲14.03%，稍早一度飆升20%。

南韓Kospi指數目前勁揚5.71%，報1,567.08點。香港恆指期貨飆漲逾1000點，帶動現貨市場在前一日暴跌千點後，周二開漲3.69%，報22497.57點，騰訊漲逾5%。中國上證綜指上漲1.81%，深圳綜指漲2.50%。澳洲S&P/ASX 200漲3%。台北股市目前大漲476點。MSCI亞洲（除日本外）指數漲近4%。

於亞洲交易時段，布蘭特期油上漲4.03%，報每桶28.12美元；美國期油漲4.88%，報每桶24.50。

(時報資訊)