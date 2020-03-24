工業電腦廠立端（6245）2019年營運動能暢旺，第四季歸屬母公司稅後淨利1.46億元，改寫歷史次高。合計全年合併營收77.24億元，歸屬母公司稅後淨利4.92億元，每股盈餘（EPS）4.18元，再度締造三者齊創新高的「3高」佳績。

立端股價19日下探36.45元、創逾4年新低，波段跌幅達42.6％。公司自20日起祭出庫藏股護盤，帶動股價止穩回升，今（24）日隨台股爆發性反彈同步勁揚，最高上漲5.8％至42.9元，早盤維持逾4.5％漲幅。公司尚未公布股利配發，將於6月19日召開股東常會。

立端2019年合併營收創77.24億元新高，年增3.54％。毛利率28.69％、營益率8.69％，分創近4年、近7年高點。歸屬母公司稅後淨利4.92億元，年增達16.07％，每股盈餘（EPS）4.18元，優於前年追溯調整後的3.62元，亦雙創歷史新高。

立端2019年第四季合併營收登21.34億元次高，季增10.22％、年減5.51％。毛利率29.15％、營益率9.6％，低於第三季29.84％、9.92％，優於前年同期27.44％、9.34％。歸屬母公司稅後淨利亦登1.46億元次高，季增2.08％、年減6.97％，每股盈餘1.25元。

由於時序步入產業淡季，加上去年比較基期較高，立端2020年2月自結合併營收4.04億元，月減27.11％、年減27.17％，創2年半低點。不過，累計1～2月合併營收9.58億元，年減13.07％，仍創同期次高。

立端深耕軟體定義廣域網路（SD-WAN）、網路虛擬化（NFV）與邊緣運算（MEC）多年，並協助美國威訊（Verizon）打造的新一代uCPE網路邊緣運算平台。雖然新冠肺炎疫情打亂市場，但由於5G基礎建設需求仍在，今年營運展望仍審慎樂觀。

(時報資訊)