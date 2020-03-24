1.南亞科(2408)：昨外資轉買超1,507張，激勵早盤股價強彈逾9%，攻克5日線。
2.威剛(3260)：大盤反撲助拳庫藏股，激勵早盤股價大漲約8%，收復5日線。
3.精材(3374)：短線跌深，多頭趁勢反撲，股價急拉漲停鎖死、躍過5日線，漲停排隊買單達3000餘張。
4.京元電子(2449)：基本面佳+具高殖利率題材，早盤股價彈升逾4%，收復5日線。
5.台積電(2330)：ADR週一逆漲1.64%+限空令，激勵早盤股價衝上272元、漲逾6.5%，市值重回7兆元。
6.中鋼(2002)：108年度特別股擬每股配息1.4元、普通股0.5元，帶動早盤股價彈升至19.65元，攻克5日線。
7.信紘科(6667)：大方配息2元，激勵早盤股價漲逾8%，飛過5日線。
8.元太(8069)：去年EPS 2.72元寫近8年新高、擬配息2元，早盤爆量反撲，攻上漲停23.75元。
9.玉晶光(3406)：郭明錤表示iPhone 7P鏡頭進度優於預期，點名受惠，盤初即攻上漲停371元。
10.鴻海(2317)：本土法人進場買，股價漸脫離底部，開盤後急漲3.5%，拚穩「7」字頭。
11.亞泥(1102)：去年獲利攀峰搭配大盤強彈，早盤漲幅達4%，叩關40元。
12.晶華(2707)：高管減薪救營運，市場正面反應，觸及漲停，努力搶回百元失土。
13.柏文(8462)：庫藏股奏效，直攻漲停。
14.鈺齊-KY(9802)：1月每股純益0.98元+庫藏股自救，一度漲停。
15.眾達-KY(4977)：去年EPS 4.22元，擬配息3.5元，無懼疫情營運維持樂觀看法，早盤續反彈逾7.5%。
16.南亞(1303)：電子材料滿載運作，增添營運支撐力道，股價上漲逾7.5%，重返5日線。
17.旭富(4119)：抗肺炎用藥露曙光，營運可望受惠，晨盤漲風不滅，續觸及漲停板。
18.信驊(5274)：居家辦公需求大增，BMC出貨看增，早盤續漲逾8%，拚前波1200元波段高價。
19.矽力-KY(6415)：各產品線看俏，今年業績可望改寫新高，晨盤再觸931元漲停。
20.樺漢(6414)：獲客戶追單增產因應，下半年大單出貨、今年營運樂觀，股價衝上漲停。
21.祥碩(5269)：放量出貨、業績進補，外資止步連3賣，股價上揚近7%。
22.智伸科(4551)：去年EPS 7.6元，為歷史新高，擬配息2.5元，早盤漲逾5%。
23.力山(1515)：去年EPS 7.01元，擬配息3元，早盤彈升逾9%，向40元靠攏。
24.華榮(1608)：買盤進場，早盤亮燈漲停，收復5日線。
25.彰銀(2801)：私募公開發行案預計申報生效，三大法人昨賣超縮手，早盤大漲逾8%。
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