由經濟部國際貿易局、高雄市政府主辦，遊艇公會支持、外貿協會執行之第四屆台灣國際遊艇展，原定本(109)年3月12日至15日於高雄展覽館及嘉信22號遊艇碼頭展出，受新冠肺炎疫情影響，將延期至2022年3月10日至13日於高雄展覽館展出。

台灣遊艇產業近八成聚集高雄，具備從研發設計、零組件製造至造船、品牌行銷等上中下游完整供應鏈。據經濟部統計處資料，去(108)年台灣遊艇產業產值達新台幣64億元，年增9.4%，創下近10年來新高。去年出口值達3.8億美元，較107年大幅成長38%，近七成出口至美國佔68.7%最多，其次出口市場依序為澳大利、義大利及日本，獲先進國家買主肯定。

根據知名遊艇雜誌Boat International統計，台灣在大型遊艇訂單上排名全球第6、亞洲第1，國內知名大廠如東哥、嘉信遊艇排行全球前10大遊艇製造商；邁入第四屆的台灣遊艇展也伴隨著台灣遊艇產業的成長，持續在遊艇製造重鎮高雄展出，成為亞洲最重要的遊艇相關產業採購平台。

貿協將隨時掌握國際情勢，協助業者爭取國外轉單商機，待國內外景氣復甦，將加強新展期及台灣遊艇產業優勢推廣。第四屆台灣國際遊艇展將持續專注於專業化，規劃遊艇展示區、周邊零配件區，募集實船廠商、零配件製造商，展現台灣遊艇堅強製造實力，另順應國內遊艇文化興起，帶動相關租賃、管理維修等需求，透過海事服務區、遊艇俱樂部暨租賃服務區，提供更多出租，保修與遊艇管家一條龍的服務管道。

(時報資訊)