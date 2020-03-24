費城半導體指數強漲3.36%，台積電ADR漲逾1.6%，加上美股期指電子盤率亞股大反攻，台積電(2330)今早跳空開高13元達268元，盤中一度攀高至272元，漲17元或6.66%，市值站回7兆元關卡。

國安基金上周五開始可進場護盤，台積電上周五即完成填息；周一股價拉回，今日再攻除息後新高，大漲逾6%，貢獻台股指數逾百點，也激勵台股早盤大漲逾400點，攻上9300點之上。

台積電ADR 23日上漲0.73美元、漲幅1.64%，折合每股為新台幣275.2元。台積電周一收低至255元，外資賣超15773張。

周一雖美股道瓊指數再挫582點，跌幅3%，但費城半導體指數強漲3.36%。加上周二美股期指電子盤反彈，激勵台積電率台股早盤大漲。台積電今天開高走高，股價上攻272元，大漲17元，漲幅達6.66%，單日市值增加逾4000億元，並重回7兆元之上。若今日收盤價在270元以上，市值將成功站回7兆元關卡。

(時報資訊)