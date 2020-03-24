金屬機殼大廠可成(2474)上周首度祭出庫藏股救市，預計自即日起買回自家股票2.5萬張，成為第一檔啟動庫藏股機制的蘋概股。可成早盤股價反彈逾5個百分點，一舉站回5日及10日線。

由於可成三月以來股價波段跌幅已達20％，可成因此宣布啟動庫藏股，展開股價自救計畫。可成董事會決議自3月18日起至5月17日止，買回自家股票2.5萬張，買回區間價位132～354.2元，買回股數占公司已發行股數3.25％，買回總金額上限為60億元。

可成2月營收受新冠肺炎疫情影響，大陸廠區延遲復工，導致單月營收摔至20.2億元，月減74.4％、年減41.3％，累計前2月營收99.3億元，年增18.8％，3月隨著廠區逐漸復工，營收有機會回升。

法人評估，新冠疫情衝擊可成上半年獲利，預估H2的單季毛利率恐難回升30%以上，另外，Apple已宣布非大中華區門市將休市，而恢復營業時間另行通知(原公告是休市至3/27)，故一旦休市時間過長，消費者恐將等待H2新機上市，此將對於舊機種銷售及零組件廠清理庫存帶來衝擊。最後，Apple新機延後上市將衝擊H2營運，加上H1營運承壓，預估今年可成稅後EPS 13.89元。

可成為高股息概念股，該公司已經連續4年現金股息配發在10元之上。

(時報資訊)