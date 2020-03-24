擁有燦爛笑容、開朗性格的賴品潔，在大學時期不僅擔任副班代，也積極參與各種活動，畢業後在社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會的協助下，她參與了教育部青年署去年推動青年從事海外長期志工計畫，前往巴西進行為期3個月的服務。

賴品潔從阿根廷搭上望道號(MV Logos Hope)前往巴西，望道號是一艘海上書展船，船上也有來自世界各國家及地區的志工，視所到之處的需要，展開各種志工活動。隨著望道號來到巴西，品潔提供當地孩童英語互動式教學、關懷與陪伴服務，並藉由科學實驗、益智遊戲，激發孩童學習興趣的同時，培養孩童邏輯思考能力。

在巴西服務期間，賴品潔最難忘的是某次課程活動結束前，突然教室內的學生都同時轉頭望向她，經過當地老師說明，才知道是有位小女生希望可以為她禱告，「我從沒想過會收到這樣的祝福，也反思我和他們一樣大的時候，是否也和他們一樣知道什麼是付出。」

當地學童的進步及成長，也讓品潔更加堅定未來前進的方向，希望能將海外志工服務的精神傳承下去。她認為，海外志工服務不僅拓展了她的視野，體認服務本質，並經由反思，激發對國際社會人文關懷的使命感與責任心，為了更貼近當地的需求，她更加地努力學習並樂在其中。

教育部青年署歡迎更多充滿熱情的青年朋友一起加入海外志工行列，更多詳細訊息，可上教育部青年發展署網站(https：／／goo.gl／v1jfhH)或青年海外和平工作團網站(https：／／yopc.yda.gov.tw)查詢。

(中時 )