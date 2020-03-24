許出近期曾出國的民眾被驗出感染新冠肺炎，尤其指揮中心專家召集人張上淳的兒子在醫事人員出國受限期間仍出國引發爭議，但民進黨立委王定宇卻痛斥，這些批擊張上淳兒子的人想藉此攻擊張上淳來「摧毀台灣防疫戰力和台灣人自信心」，認為這些批評的人是「不顧台灣生死的害蟲」。對此，新黨籍台北市議員侯漢廷昨天在臉書發文反駁，直言真正有問題的是對於旅遊警示提升太慢的民進黨政府，不是ㄧ般民眾，所以最沒有資格批評民眾的就是民進黨。

侯漢廷表示，他的標準很簡單，幾個月以來，不論是赴陸的台商、去歐洲的學生、赴日的蘇嘉全、赴美的賴清德、去荷蘭的陳時中之子…所有海外台灣人，只要出發之際，台灣尚未將該地列為警示區，都是沒有問題的。有問題的是政府對各國旅遊建議應付得太慢。有問題的是台灣病了的政客媒體雙重標準。常人赴歐，是「台灣防疫的破口」；張上淳之子赴美，是「無違反規定」。1300名台人在武漢，回台是「爽用健保、拖垮醫療資源」，如今每天約四千到一萬台人自歐美返台，卻是「醫療資源健全」。羅智強一月赴美演講叫「疫情期間出國」，賴清德二月到美國是「為台灣爭光」。

侯漢廷指出，醫護人員2月25日起原則禁止出國，但張上淳之子身為一線醫師在3月4日可以去滑雪看球。普通人隔離期間趴趴走要罰100萬，蘇嘉全從日本返台可以出庭告網友但無人質疑。張公子如為其他職業，出國也無妨，根本的問題是，張公子身為醫生，2月25日對醫護規定是除了必要公務開會，不得出境。何以滑雪看球賽能通過審核？規定形同虛設、其餘醫護人員取消機票、堅守崗位對比之下成為傻子。張公子一介平民，何以能勞動指揮官陳時中親自說明？憑什麼台灣最高防疫指揮官要為了一個人而分神出力辯解說明？里長與留學生被肉搜批判之際，陳時中需要每個個案出來澄清？該被譴責的是卸責與雙重標準的政客！

侯漢廷說，所有人都有言論自由吐槽出國者傻傻太信任政府的警示。只有執政黨沒資格！因為人民信任你結果反被你罵成防疫破口、帶病回台。讓台灣洋溢「獵巫批判出國者」氛圍的是誰？不就是這些政客媒體？結果張公子事發，這些人怎麼說？王定宇說，批判張公子背後目的是「摧毀台灣防疫戰力」、「中共五毛作惡」。去他的！批判台灣人出國造成破口的是他，現在大家用他的標準檢視張公子，反過來指控檢視者有罪的還是他！

侯漢廷質疑，張公子赴美，是中共指揮的嗎？醫護人員爆料，是中共指揮的嗎？有功民進黨、有錯人民扛，犯了錯不准罵、誰罵就是中共同路人。威權心態如斯，防疫功勞再大，都是自由民主的敵人。最先開啟讓台灣社會對立的是誰？把武漢台人、海外台人妖魔化的是誰？

因此侯漢廷主張、不要醜化任何人，要盡力救援每一個海外台人、縱使力有未逮，要滿懷歉意！但是充滿歧視與偏見、製造仇恨與雙重標準，看起來更像是「不顧台灣生死的害蟲」。

(中時 )