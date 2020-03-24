警方帶回開槍打傷友人的陳男時，在派出所門口小心防疫。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

屏東陳姓男子23日深夜帶槍到高雄羅姓友人店裡作客，炫耀槍枝時誤觸板機、打中羅男腹部。陳男不但沒有協助叫救護車反而駕車逃離。羅男友人聽聞槍聲及哀號聲立刻報警。警方不到4小時便在高雄市區循線逮獲陳男、起出槍枝。

陳男23日晚間11時許，帶著吳姓女友及另一名戴姓男友人開車來到羅男投資的店家作客，眾人在地下室泡茶聊天時，陳男掏出槍支向羅男炫耀把玩，竟不慎誤擊板機，打中羅男右腹部。陳男見狀竟然沒協助叫救護車，還帶女友及戴男駕車離去。1樓羅男其他友人發現羅男受傷，協助打電話將他送醫。

警方獲報到場，將眾人帶回了解案情，同時調閱周邊及沿線監視器畫面掌握陳男行蹤，24日凌晨3點半在鼓山區中華一路逮獲涉案的陳男，也在陳男所駕駛的汽車右前置物箱起出作案槍枝。

陳男坦承涉案，並對羅姓友人深感抱歉，但對於槍枝來源仍說明不清，警方還要向上溯源。羅男目前傷勢穩定，無生命危險。

(中時 )