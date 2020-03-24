新型冠狀病毒疫情衝擊全球經濟，有調查顯示，中國第一季遭受的打擊令人「瞠目結舌」，因疫情重創商業活動，即使企業陸續復工，但情況仍在惡化。

總部設在紐約的研究機構中國黃皮書國際（CBB）對數以千計中國企業進行調查後發表聲明指，中國第一季經濟收縮10％至11％並非毫無道理。即使進入3月中旬，大多數企業本應在這個時候重新開業，恢復運營，但調查中的各項指標持續惡化。

聲明指出，中國的本土感染新病例已經急劇減少，但經濟復甦目前取決於其他因素。幾周前判斷中國會V型復甦並不奇怪，但隨著疫情迅速傳播，如今似乎愈來愈難恢復常態。

CBB稱，即使中國能復甦，但夥伴國卻沒有辦法，他們陸續關閉幾周，甚至可能幾個月。中國復甦題材不再只是國內韌性的問題，還關乎北京政府無法掌控的因素。聲明又警告，全球市場似乎並未完全準備好應對中國第一季的經濟疲弱狀況。

聲明還表示，中國政府可能不願通過官方數據承認，疫情對經濟的衝擊到底有多嚴重。因此投資者可能過高估計了中國的復甦程度，以及中國可以緩衝全球經濟放緩的程度。

(工商 )