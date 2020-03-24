台中市政府協助亞緻飯店勞工轉職，媒合率逾六成！台中亞緻飯店3月8日結束營業，為協助194名被資遣員工轉職，台中市就業服務處24日表示，23日在亞緻飯店內，舉辦飯店主題式徵才活動，邀請裕元花園酒店、日月千禧酒店、日月潭涵碧樓酒店及王品餐飲等10家廠商設攤招募，初步媒合率超過六成。

這次10家廠商設攤招募，提供包括行銷公關經理／副理、櫃台主任、專員、業務人員、房務員、餐飲人員等多達277個職缺，幫助勞工依自身專長、志趣轉職，初步媒合率超過六成。

台中市勞工局長吳威志表示，台中亞緻飯店3月8日歇業，3月9日依規定提報大量解僱計畫書，勞工局接獲通報後，隨即前往飯店進行大量解僱訪視，督促資方積極與勞工進行勞資自治協商，保障勞工權益，並由台中市就業服務處協助被資遣員工轉職；針對短期無法順利就業的勞工，協助請領最長6個月的失業給付，或推介參加職業訓練，協助請領最長6個月的職業訓練生活津貼。

台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，為協助亞緻飯店被資遣員工順利轉職，市府積極聯繫飯店業有求才需求者，在亞緻飯店內，辦理「飯店主題式徵才活動」，活動前，先舉辦說明會，邀請勞動部勞工保險局及中彰投分署台中就業中心，一同說明有關勞保、失業給付及就業服務等，也讓參加徵才活動的廠商，在說明會上簡報公司簡介、薪資福利，吸引優秀人才加入。

此外，現場活動也提供失業給付收件、履歷健診、職業適性診斷等服務，讓勞工不論轉職就業或申請失業給付都能更順利。

台中亞緻飯店副總經理簡基麟指出，他很感謝勞工局及就業服務處對飯店的大力協助，許多被資遣員工參加完說明會後，對自己後續相關補助請領及就業權益，都有進一步了解；而市府提供的一站式就業服務，更讓勞工覺得很貼心，多數勞工也在徵才活動中，找到下一份合適的工作。

(工商 )