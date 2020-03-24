港股開盤大漲800點 10:392020/03/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（FED）當地時間23日宣布實施無限QE，亞股24日普遍走升，港股23日急跌千點後，24日開盤大漲逾800點。 恒指跳空大漲801點，報22,497點。10：24報22,545.04點，漲848.91點或3.91％。 藍籌股普遍上漲，騰訊開盤漲3.7％，報361港元。中國平安保險開盤漲2.5％，報72.7港元。友邦開盤漲4.1％，報64港元。建行開盤漲4.7％，報6.23港元。 中國移動開盤漲6％，報56.55港元，為表現較好的重磅藍籌。 (工商 ) #開盤 #港元 #港股 #大漲 #美國聯準會 也許您會感興趣 推薦閱讀 國外指數期貨贏家專欄－全球央行救市 靜待疫情好轉 04:102020/03/20 證券．權證 《港股》美股反彈＋油價飆升，恆指開漲2.02％ 10:172020/03/20 財經 《港股》美股期貨大漲助攻，恆指飆升逾千點 16:482020/03/20 財經 港股私有化加速 利豐擬下市 04:092020/03/22 全球財經 超人也落難 港股大熊市 李嘉誠財富被砍了一半 15:412020/03/23 財經 險資入市 陸港股看好基建消費 01:192020/03/24 焦點新聞 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會擴大激勵，美期油漲3.2％ 09:432020/03/24 財經 《港股》期貨報喜，恆指開漲3.69％ 10:002020/03/24 財經 財經熱門新聞 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 散戶怕賣股砍在最低點 反彈完然後咧… - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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