美國聯準會（FED）當地時間23日宣布實施無限QE，亞股24日普遍走升，港股23日急跌千點後，24日開盤大漲逾800點。

恒指跳空大漲801點，報22,497點。10：24報22,545.04點，漲848.91點或3.91％。

藍籌股普遍上漲，騰訊開盤漲3.7％，報361港元。中國平安保險開盤漲2.5％，報72.7港元。友邦開盤漲4.1％，報64港元。建行開盤漲4.7％，報6.23港元。

中國移動開盤漲6％，報56.55港元，為表現較好的重磅藍籌。

(工商 )

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