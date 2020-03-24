雲林菜農林佳新去年在政論節目上爆料，農糧署賤賣公糧給大陸中糧集團，還有重量級政治人物介入等等，農糧署事後提告林佳新涉犯侮辱公署、加重誹謗、妨害農工商交易3罪。台北地檢署24日不起訴林佳新。

林佳新去年間因在政論節目上爆料農糧署賤賣公糧給大陸中糧集團，還有重量級政治人物介入，飽受各方壓力。林事後在臉書發文【看來我還真的捅到馬蜂窩了】，指他掀開公糧賤賣中糧集團一事，搞到農委會農糧署不知所措，農糧署揚言提告。

去年3月5日，農委會農糧署副署長莊老達到台北地檢署提告，指林佳新因在談話性節目及其臉書粉絲專頁，針對農糧署標售公糧出口外銷散播謠言及不實訊息，涉嫌侮辱公署、加重誹謗及妨害農工商交易3罪。

當時林佳新對遭農糧署提告一事表示，「深感痛心與憤怒」，並質疑農糧署不處理農民提出的疑慮、解決問題，反而動用國家力量「解決提出問題的人」。

(中時 )