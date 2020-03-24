台中市民政局長吳世瑋表示，居家檢疫人數一下爆增到5000多人，加上關護包必備品的溫度計不足，動員到大藥局採購，今天即可全數送達，向居家檢疫者表達歉意。（盧金足攝）

防疫全民總動員！中央流行疫情指揮中心因應疫情變化，逐步提高防疫標準，居家檢疫對象大幅增加，地方政府投入防疫關心，趕不及爆增的人數，有由英國返台的學生，質疑居家檢疫多日，還沒有收到市府的關護包，向市議員投訴，民政局長吳世瑋24日表示，本來準備2000多包關護包，近日一下爆增到5000多人，加上關護包必備品的溫度計不足，馬上動員到大藥局採購，今天即可全數送達，向居家檢疫者表達歉意。

吳世瑋對此先行表達歉意，實因居家檢疫人數從800多人，一直加倍往上增加，上周五達2000多人，到周日快速增加到5400多人，關護包本來準備2000多包立即發完，馬上動員補貨。

為了緊急調貨，吳世瑋動員民政局同仁到各藥房去拜訪採購溫度計，口罩分發足夠，但溫度計缺貨，經團隊努力補貨後，今天下午就會通通都補齊，馬上請各公所發給居家檢疫的民眾，安心居家檢疫，也感受市府的關心。

吳世瑋表示，根據估計，未來漸漸比較不會那麼多了，因為從外國回來的民眾，這幾天是高峰期，以後人數可能會越來越少，關護包備用品採購會全數到位。

民政局強調，中央流行疫情指揮中心因應疫情變化，逐步提高防疫標準，居家檢疫對象也因此大幅增加，導致關護包製作速度不及人數增加速度，民政局現正全力加速製作，今天就會全數補足物資，將由里長、里幹事協助發送。

(中時 )