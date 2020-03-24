蘋果(Apple Inc.)在本月 20 日無預警針對多款產品祭出限購令，其中包含 iPhone、Mac Mini、MacBook Air 等產品，其中 Mac Mini 以及 MacBook Air 等都是才剛發表不久的新品，令人不禁推測是否是與中國大陸供應鏈復工仍舊不如預期，還無法提供充足貨量的緣故。不過，稍早前經過確認，蘋果已經解除了日前公布的產品限購令，具體原因則與先前一樣，並沒有對外說明。

目前來到蘋果台灣官網進行查詢，前幾日被納入限購令的產品，如今都已經取消購買限制。日前，蘋果針對 iPhone、iPad Pro、MacBook Pro 以及 Mac Mini 發出限購令。其中，iPhone 同品項一筆訂單僅能購買 2 部、iPad Pro 也有同樣限制。MacBook Air 以及 Mac Mini 則是每個人限購 5 部。(MacBook Air 以及 iPad Pro 新品台灣尚未開賣，因此台灣不受此方面限購令影響)。幸運的是，這一次限購令的影響期並不常。今日蘋果已經確定取消了產品限購規定，可以充分滿足消費者的需求。

蘋果台灣官網已經取消了日前推出的產品限購令。(摘自蘋果台灣官網)

由於新冠肺炎(COVID-19)疫情，蘋果日前也宣布關閉大中華區以外的所有 Apple Store 直營店。而由於蘋果提供線上商店購買的機制以久，對於有購買商品需求的消費者來說，影響不大。但是與 Apple Store 相關的 Today at Apple 教學課程都會因此取消。根據蘋果先前宣布的政策，大中華區以外的 Apple Store 直到 3 月 27 日。這一項政策會不會因為疫情變化而有改變，屆時應該就會明朗。

(中時電子報)